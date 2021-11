Gabelletta, fra i rifiuti abbandonati spuntano chili di cozze

«Che la pista ciclo pedonale di via Sergio Endrigo a Gabelletta fosse spesso luogo di abbandono di rifiuti di vario tipo era cosa nota – i volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ di Terni erano già intervenuti in questo tratto di strada altre volte in passato – ma mai avremmo pensato di trovare, tra gli altri rifiuti, anche una cospicua quantità di cozze. Questo – secondo i volontari – la dice lunga sul livello di sensibilità di alcuni cittadini che non si fanno scrupoli a deturpare le aree verdi della città».

Il lavoro continua

La ‘mission’ del gruppo di volontari «prosegue con sempre più vigore perché resta assolutamente una priorità cercare di recuperare un rapporto equilibrato e corretto con l’ambiente che ci circonda. Sabato 20 novembre realizzeremo un’attività di pulizia in via dell’Amore, al parco Le Grazie, in collaborazione con Unla e Fiasp che si occuperanno anche della sistemazione della vegetazione. L’appuntamento sarà all’ingresso del parco Le Grazie dal lato di via Botondi. Tutti i cittadini di buona volontà sono invitati a partecipare».