Tutto pronto per la seconda edizione di ‘Piedilucando’, gara podistica e passeggiata ecologica lungo le sponde del bacino lacustre ternano, organizzata dall’associazione Myricae. L’evento si tiene giovedì 1° maggio con ritrovo alle ore 8 presso il campeggio di Piediluco (via dell’Ara Marina 2) e partenza alle 9.30. La gara competitiva, che rientra nel Circuito podistico dei Borghi Umbri Aics, si estende su un percorso di 14,4 chilometri mentre la passeggiata è di poco più di 5 chilometri. Previsti premi e gustose sorprese per tutti.