Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con dieci nuovi appuntamenti nei palasport italiani, tra cui il palaTerni martedì 28 aprile 2026 alle ore 21. Concerto organizzato da Best Eventi.

«I biglietti – spiega l’organizzazione – saranno disponibili dalle ore 14 di venerdì 24 ottobre sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ticketmaster www.ticketmaster.it e Ticket Italia www.ticketitalia.com. Info: 085.9047726 www.besteventi.it».

«Questi spettacoli – prosegue la nota – saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’ scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi».

La scaletta di ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’ «ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione, senza dimenticare i brani dell’ultimo progetto discografico ‘Evviva!’. L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband, diretta dal maestro Luca Colombo, che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano». Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.