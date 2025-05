La ‘Giornata mondiale del diritto al gioco’ Unicef, sottolinea l’importanza fondamentale del gioco per lo sviluppo sano e felice di ogni bambino. Il gioco non è solo divertimento, ma un diritto sancito dalla convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, essenziale per la creatività, l’apprendimento, la socializzazione e il benessere emotivo dei più piccoli. Unicef promuove iniziative in tutto il mondo per garantire che ogni bambino abbia la possibilità di giocare in ambienti sicuri e stimolanti.

A Terni, Unicef e Pink Basket Terni, la società che da venti anni rappresenta il mondo del basket femminile in città e che da sempre si occupa di sport e sociale, saranno insieme, venerdì 30 maggio presso il parco delle piscine dello Stadio, dalle ore 17 alle 19. Nell’occasione sarà possibile sostenere Unicef effettuando una donazione sul posto o adottando una Pigotta realizzata dagli studenti dell’IIS ‘Casagrande-Cesi’ di Terni-indirizzo servizi per la sanità e assistenza sociale.

«Pink Basket e Unicef insieme – riporta una nota – per una giornata di gioco, amicizia e solidarietà, aperta a tutti i bambini per divertirsi e sostenere chi non riesce a godere di questo diritto: perché lo sport è il gioco più efficace per la salute del corpo e della mente e per la felicità di ogni bambino».