Giovane positiva ad Amelia dopo le vacanze

Nuovo caso di coronavirus ad Amelia (Terni) riscontrato dalla Usl Umbria 2. È relativo ad una giovane tornata dalle vacanze. Ad annunciarlo, domenica mattina, il sindaco Laura Pernazza: «Purtroppo il numero dei casi positivi è in aumento anche ad Amelia. Una giovane ragazza amerina di rientro dalle vacanze – scrive il primo cittadino – è risultata positiva al Covid. La ragazza, che si trova in buono stato di salute, è stata sottoposta ad isolamento. È in corso, come negli altri casi, l’indagine epidemiologica per ricostruire eventuali contatti. Ho voluto fare questa precisazione – spiega la Pernazza – per raccomandare a tutti il rispetto delle regole ma soprattutto ai giovani: distanziamento e utilizzo della mascherina rimangono l’unico strumento di prevenzione. Usateli».

