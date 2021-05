‘Giovani cuori animati’, gli studenti del ‘Metelli’ protagonisti

Si terra sabato 5 giugno dalle ore 11 alle 12.30 (QUI il link per partecipare) l’evento finale di presentazione del progetto ‘Giovani cuori animati’, un percorso di creazione di prodotti audiovisivi sul tema delle migrazioni, realizzato dal liceo artistico ‘Metelli’ di Terni grazie al bando Siae ‘Per chi crea’. Per la sua valenza formativa e professionale è stato utilizzato come alternanza scuola-lavoro, destinato a 69 studenti del triennio dell’indirizzo audiovisivo e multimediale. Un percorso di ricerca sulla popolazione non italiana residente nel nostro territorio e viceversa, attuato attraverso videointerviste corredate da inserti di animazione grafica e digitale. Il prodotto finale del progetto è un cortometraggio a tema, intitolato ‘Inchiesta sulla migrazione’. Il percorso di indagine e di produzione è stato veicolato dai docenti della scuola e dai formatori esterni forniti dagli enti e dalle associazioni coinvolte nel progetto. Associazione culturale ‘Arte del Contatto’, esperti esterni: Simone Moraldi, Valentina Valente. Associazione Zalab, esperti esterni: Davide Crudetti, Michele Aiello. Associazione ‘Il Pettirosso’. Cooperativa Le Machine Celibi, esperti esterni: Giacinto Compagnone. Il progetto, inoltre si è classificato al primo posto nella finale provinciale del ‘Piano scuola digitale 2021’.

