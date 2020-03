«Giovesi ‘sgraditi’: pronti a fare da soli»

La comunicazione è stata diffusa nel primo pomeriggio di martedì dal sindaco di Giove, Alvaro Parca, e delinea un quadro che, se veritiero – ma in tal senso il primo cittadino è netto -, è destinato a far discutere. A maggior ragione quando le istituzioni, più che alimentarle, dovrebbero gestire e razionalizzare le paure dei cittadini, fisiologiche in una fase del genere: «Si porta a conoscenza di quanti necessitano di approvvigionarsi di alimentarie beni di prima necessità che mi è stato autorevolmente comunicato poco fa – scrive Parca – che i cittadini di Attigliano e di Amelia non gradiscono in questo momento la presenza di giovesi nel loro territorio. Le amministrazioni comunali dei due comuni hanno proposto di effettuare gli acquisti via telefono nei negozi indicati nella mia precedente comunicazione, dando disponibilità di portare la spesa a Giove attraverso le loro organizzazioni di Protezione civile. Ringraziamo le due amministrazioni per l’offerta di collaborazione che, vedremo di utilizzare qualora non fossimo in grado di far fronte direttamente alle esigenze. Quanti vorranno, potranno quindi decidere di effettuare la propria spesa nei seguenti negozi che si sono dichiarati disponibili ad accettare gli ordini telefonici attraverso il Comune: Todis ed Emimarket di Attigliano – Coop di Amelia. Pertanto per la sola giornata odierna (martedì 31 marzo, ndR), chi vorrà fare acquisti nei negozi suddetti potrà telefonare in Comune allo 0744. 992928 fino alle ore 13 e dalle 15 alle 17 per comunicare l’ordine ed il negozio prescelto. I volontari della Protezione civile comunicheranno l’ordine al negozio e provvederanno al ritiro, anticipando il pagamento che verrà rimborsato al momento della consegna al cliente. Ringraziamo i cittadini di Amelia e di Attigliano per la solidarietà dimostrata».

Al momento a Giove le persone positive al Covid-19 sono quattro e circa venti quelle sotto osservazione.

«Uno degli inviti viene dalla prefettura»

Sempre via Facebook è lo stesso Comune a chiarire ad una utente, da dove sia giunta l’indicazione: «Suggerirei timidamente di segnalare la cosa al Prefetto e alle altre autorità eventualmente competenti, almeno per lasciare traccia della incresciosa circostanza». Lapidaria la risposta de Comune attraverso il proprio profilo: «Si dà il caso che uno degli autorevoli inviti venga proprio da lì».

«Faremo da soli»

Interpellato telefonicamente, il sindaco Parca poco aggiunge: «Io sono a fine mandato e, ancora di più, non ho interesse ad agire in base a ‘populismi’ e convenienze. Dico che compito delle istituzioni è gestire con raziocinio le situazioni. I casi qui saranno, forse, anche in aumento, ma allo stato non ci risultano criticità sostanziali. Prendiamo atto ma sapremo fare da soli».

