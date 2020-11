Gita in macchina costa 1.600 euro a quattro amici

Quattro amici, un uomo e tre donne sono stati multati per 1.600 euro (400 euro l’uno) perché sorpresi a viaggiare in auto a Perugia, zona Fontivegge. La multa è stata elevata dalla polizia Locale in virtù delle norme anti Covid che prevedono si possa circolare in auto in più persone solo se dello stesso nucleo familiare. Sempre nella zona della stazione di Perugia è stato multato un pedone che passeggiava senza mascherina e il titolare dell’afromarket di via Sicilia dove si trovavano nove adulti e cinque bambini che, in assembramento, consumavano bevande e alimenti. Gli episodi sono riportati sulle pagine locali di Corriere dell’Umbria e Messaggero.

Condividi questo articolo su