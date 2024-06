Gli ex sindacalisti chimici della Cisl di Terni si ritrovano insieme

di Paolo Bacocco

È bello ritrovarsi dopo tanti anni e scoprire che sono rimasti immutati la stima e il rispetto reciproco. L’incontro di ex sindacalisti dei chimici Cisl di Terni è stato caratterizzato da queste attestazioni di stima e dai tanti ricordi di quando il polo chimico della Polymer era una realtà molto importante, delle tante battaglie sindacali di quegli anni e le speranze che poi successivamente sono naufragate. A Poggio di Otricoli, per questa rimpatriata sindacale, sono intervenuti: Rino Di Famiano, Andrea Morichetti, Francesco Bussoletti, Natale Mancinelli, Vittorio Proietti, Sandro Bordino, Ennio Camilli.

È stata un’occasione per riabbracciarci e per tuffarci in una carrellata di ricordi, con la consapevolezza che, rispetto a tanti altri, siamo stati fortunati perché abbiamo frequentato le fabbriche in un periodo denso di confronto e di prospettive positive. Oggi è un’altra storia, purtroppo!