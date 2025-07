di M.L.S.

Una mostra open air, fra le viuzze dello splendido borgo medievale di Toscolano (Avigliano Umbro): nei prossimi giorni sarà possibile ammirare suggestive e grandi immagini realizzate in pellicola tra il 1998 e il 2010 che raccontano frammenti di vita, culture e differenze dei posti più remoti dell’Asia, un’occasione per guardare una consistente parte di mondo da un punto di vista diverso, quello di Rick Margiana. Un viaggio visivo nell’anima dell’Oriente, attraverso scatti su pellicola che raccontano vite, silenzi e sguardi fieri. Un’estetica sincera, priva di filtri, per riflettere su culture e destini. L’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo ‘Asian Glances, l’Asia attraverso i sui sguardi’ è prevista per sabato 5 luglio alle ore18. Non mancherà cibo e musica. La mostra resterà aperta fino al 13 luglio tutti i venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 20.30.

