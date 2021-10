Green pass sul posto di lavoro: le regole nella bozza del Dpcm

Controlli del certificazione non oltre le 48 ore prima, divieto di conservazione del qr code da parte del datore di lavoro, utilizzo per le verifiche di un pacchetto di sviluppo per applicazioni, rilasciato dal ministero della Salute ai datori di lavoro, con licenza open source: sono alcuni dei dettagli contenuti nella bozza del dpcm sul green pass nei luoghi di lavoro, provvedimento che sarà firmato martedì dal presidente del consiglio Mario Draghi.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Cosa è previsto

A riportare le modalità di verifica della certificazione verde – contenute nella bozza e che dovranno essere attuate da venerdì 15 ottobre – sono i maggiori quotidiani nazionali. In pratica il dpcm prevede che per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali, i soggetti preposti alla verifica possono richiedere il green pass ai lavoratori con l’anticipo strettamente necessario e comunque non superiore alle 48 ore, ciò anche in relazione agli obblighi di lealtà e di collaborazione derivanti dal rapporto di lavoro. Ai datori di lavoro è fatto esplicito divieto di conservare il codice a barre bidimensionale (qr code) delle Certificazioni verdi Covid-19 sottoposte a verifica, nonché di estrarre, consultare, registrare o comunque trattare per finalità ulteriori rispetto a quelle previste le informazioni rilevate dalla lettura dei qr code e le informazioni fornite in esito ai controlli. Per assicurare una efficace ed efficiente verifica del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, il ministero della salute rende disponibili ai datori di lavoro specifiche funzionalità per una verifica quotidiana e automatizzata. Durante i controlli viene rilevato solo il possesso del certificato in corso di validità e non ulteriori informazioni (quindi se esso sia stato ottenuto tramite vaccino o tampone).