Green pass, verso l’estensione dell’obbligo

Si apre una settimana clou sul fronte di possibili nuovi provvedimenti, da parte del governo Draghi, sull’utilizzo del green pass. Si va infatti verso l’estensione dell’obbligo, dunque non più solo per personale sanitario e scolastico, ma anche per i dipendenti della pubblica amministrazione e per quelli delle attività economiche al pubblico, come bar, ristoranti, palestre, piscine. Le attività cioè dove il certificato verde è già previsto per i clienti.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Le previsioni

La cabina di regia per decidere le regole del nuovo decreto – riporta lunedì mattina il Corriere della Sera – dovrebbe svolgersi entro giovedì. Sarà decisivo il confronto tra le diverse ‘anime’ della maggioranza al governo, in particolare la posizione della Lega. La strada sembra comunque tracciata. Tra le categorie per i quali il green pass diventerà obbligatorio anche gli addetti ai trasporti a lunga percorrenza, come treni, aerei e navi. L’estensione, probabilmente, non entrerà in vigore prima del 27 settembre o al massimo il 4 ottobre, per permettere a chi non lo è di vaccinarsi e quindi di mettersi in regola. Contestualmente, entro settembre, dovrebbe essere dato il via anche alla somministrazione della terza dose alle persone molto fragili, poi agli anziani delle Rsa, agli ultraottantenni e al personale sanitario.