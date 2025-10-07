Torna a Perugia – e l’edizione è la numero 102 – il luna park itinerante più grande d’Italia con oltre 130 attrazioni. Parliamo dei Baracconi: da sabato 11 ottobre – taglio del nastro alle 15 – piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano sarà animato da giostre mozzafiato, dolci e golosità, spettacoli e luci per tutta la famiglia. Dopo l’inaugurazione, alle 15.30 la parata della banda musicale e lo spettacolo (con replica alle 22) ‘Bianche presenze’ della compagnia teatrale Accademia Creativa. In tarda serata, il tradizionale spettacolo pirotecnico realizzato curato da Gianvittorio Pirotecnica.

«Anche quest’anno – spiegano gli organizzatori – saranno ancora una volta tante le giornate da segnarsi sul calendario, come le giornate dedicate alle persone disabili, poi il 31 ottobre la festa di Halloween. Le tradizionali giornate del 6, 7 e 8 novembre saranno dedicate ai bambini con la ‘Festa del bambino’. Tanti gli eventi che verranno annunciati anche nei prossimi giorni, divertimento e attrazioni per tutti, alcune novità, con le immancabili prelibatezze dolci e salate tutte da gustare, aspettando a Perugia anche la tradizionale ‘Fiera dei Morti’». L’evento, salvo proroghe, sarà a Perugia fino a domenica 9 novembre, aperto tutti i giorni fino a tarda sera, la domenica anche la mattina a partire dalle ore 10.

