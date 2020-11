«I ‘Campacci’ devono essere pronti per la ripartenza»

Il circolo del Pd ‘Conti Menotti’ di Marmore, riunitosi recentemente in streaming nel rispetto delle misure anti Covid-19, ha esaminato alcuni problemi del paese ed intende sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica ed al Comune di Terni due questioni relative alla zona del parco ‘Campacci – Libero Liberati’.

La premessa

«Premettiamo – spiega in una nota il circolo presieduto da Sandro Piccinini – che siamo consapevoli che la pandemia che stiamo affrontando in questo momento, anche a livello mondiale, può avere in qualche modo fermato i processi per la risoluzione di alcune vicende aperte a Marmore; tuttavia siamo convinti che è in questo periodo che occorrerebbe affrontare due situazioni urgenti, cioè quella del campeggio e del bar e della piattaforma, per consentire una vera e propria ripartenza nei mesi di marzo-aprile, con le questioni di cui stiamo parlando definitivamente risolte».

Il nodo campeggio

«Come circolo Pd – in merito al campeggio di Marmore – riteniamo che questo debba essere ubicato nell’attuale area, attraverso la modifica del piano particolareggiato e la successiva acquisizione delle aree private al patrimonio comunale. Ricordiamo che partire dal 2021 è prevista l’eventuale e non condivisa previsione, all’interno dello stesso piano, del camping nell’area situata nei pressi del laghetto dell’ex società Terni. Ci chiediamo allora se il Comune abbia predisposto a tal proposito i necessari atti per l’acquisizione dell’area e, di conseguenza, se è stata avviata la progettazione e con quali tempi sarà eventualmente realizzata la nuova struttura.

Siamo convinti che sarebbe fuori luogo che durante la stagione della ‘ripartenza’, ovvero il 2021, Marmore, il suo centro abitato e la Cascata non possano avere a disposizione una struttura ricettiva all’aperto come il camping, che per oltre 60 anni ha fornito risposte in termini di accoglienza molto elevati e di qualità».

Bar e strutture: «Bastano semplici atti amministrativi»

Sul tema dell’affidamento del bar e della piattaforma del parco ‘Campacci’, il Pd marmorese sostiene che «il vecchio gestore, dopo la sentenza del Tar e le ordinanze comunali, ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi e a riconsegnare al Comune la struttura. Come crediamo sia quantomai urgente e necessario predisporre entro la fine di quest’anno il nuovo bando per la gestione di questa struttura riceMttivo-commerciale, che consentirebbe anche di dare risposte in termini di occupazione stagionale. Ulteriori ritardi avrebbero infatti come unico risultato quello di far saltare la stagione 2021, impoverendo ulteriormente il tessuto economico che attualmente sta già soffrendo a causa del Covid-19. Chiediamo inoltre un intervento per ripristinare le condizione minime di funzionalità dei locali posti nello stesso edificio del bar, già adibiti a spogliatoi del campetto di calcio, per rendere la struttura idonea dal punto di vista igienico-sanitario. Come circolo Pd di Marmore ribadiamo che in questi casi non è necessario stanziare risorse, ancor più ingenti, ma adoperarsi perché siano adottati degli atti amministrativi. Auspichiamo pertanto che le nostre richieste siano accolte dal Comune di Terni al più presto, anche perché Marmore ed il suo comprensorio rappresenteranno un importante punto di riferimento turistico nei prossimi anni a venire».