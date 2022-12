«Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano ‘in pericolo di morte improvvisa’». Il 4 dicembre il 115 celebra il proprio patrono: nelle immagini gli appuntamenti ai comandi provinciali di Perugia e Terni.

