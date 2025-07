di S.F.

Più tempo del previsto tra proroghe e perizia di variante, ora ci siamo. A Terni è pronta la ‘nuova’ scuola primaria di via del Rivo, a Campitello: ultimato l’adeguamento con efficientamento energetico – fondi Pnrr per oltre 1,1 milioni, c’è anche un po’ di cofinanziamento comunale – a firma della Edil Roma. Mercoledì mattina la presentazione dell’intervento.

LUGLIO 2023, L’APPALTO ALLA EDIL ROMA CON RIBASSO DEL 21%

L’inizio formale dei lavori con la consegna risale al 27 novembre 2023 ed in origine l’ultimazione era prevista contrattualmente per il 28 maggio 2024. Ora le difficoltà sono alle spalle e da settembre i piccoli potranno rientrare. «Borgo Rivo è un quartiere in crescita e questo intervento era necessario. La Edil Roma ha lavorato in maniera egregia», le parole dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi dopo il taglio del nastro simbolico. «C’è stato qualche problemino perché era difficile intervenire su un edificio vecchio, ma gli aspetti tecnici sono stati mantenuti». I portoni erano vincolati e non sono stati toccati.

LA PROROGA DEL GIUGNO 2024: 90 GIORNI

Molti elogi per il responsabile del procedimento, il geometra Stefano Fredduzzi: «Abbiamo massimizzato le risorse a disposizione. Un bell’intervento di recupero sismico. Inoltre c’è l’impianto fotovoltaico e la struttura andrà avanti con quello e le pompe di calore. Sono stati rifatti gli impianti termici a pavimento, nuovo impianto elettrico e stesso discorso per i sanitari». Ora si lavorerà sulla prevenzione incendi ed il piano evacuazione.

ESTATE 2024, SUBAPPALTO PER ACCIAIO E COPERTURA

«I bambini devono stare – le parole dell’assessore alla scuola Viviana Altamura – bene, stiamo recuperando tutti gli edifici datati della città. I problemi sono molti, ma oggi è una grande soddisfazione. Fredduzzi ha avuto una grande dedizione, lo ringraziamo». Per la Regione Umbria presenti i consiglieri regionali Laura Pernazza e Francesco Filipponi: «Ringrazio la giunta Latini e l’attuale, oggi è un giorno di festa per la città e in particolare per tutto il quartiere». Il consigliere comunale Marco Cecconi ha dato merito a chi, all’epoca, ha voluto puntare sul Pnrr per questa tipologia di interventi.

Entusiasta la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, Rossella Magherini: «Da settembre possiamo tornare ed è un grande sollievo per noi, ringrazio molto chi è intervenuto per la ristrutturazione. Dà proprio senso di sicurezza e accoglienza. E grazie per aver rispettato i vincoli storici e architettonici». Le aule in totale sono nove, una delle quali per l’attività motoria. In loco anche rappresentanti della guardia di finanza e della polizia di Stato. Nuova vita scattata per la scuola.