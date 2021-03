Cri Avigliano Umbro, tamponi rapidi da Intercultura Terni

Trenta tamponi rapidi. Questa la donazione dei volontari di Intercultura onlus Terni a favore della Croce rossa italiana – comitato di Avigliano Umbro grazie all’utilizzo di una parte dei fondi risparmiati per il normale svolgimento delle attività del centro locale. «Come studenti, genitori, cittadini di questa bellissima provincia – le parole del presidente del gruppo ternano, Mattia Martellotti – abbiamo deciso di dare il nostro piccolo contributo, in un momento di grande difficoltà per tutto il Paese, donando alcuni tamponi rapidi a un comitato particolarmente attivo del nostro territorio. Questo, per noi, è motivo di orgoglio. In particolare, operando nel campo degli scambi studenteschi ci rendiamo conto di quanto i nostri adolescenti debbano quotidianamente fare i conti con una pandemia che non guarda in faccia a nessuno e che ci ha fatto rivalutare molti aspetti della nostra vita che davamo per scontati. Come quello di sapere se siamo in salute in tempi rapidi».

SPECIALE COVID – UMBRIAON