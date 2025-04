Successo per il 4° Trofeo Corbara, evento benefico di pesca sportiva organizzato nel weekend dall’Asd Free Angling e dalla sede umbra di Carp Fishing Italia sulle sponde dell’omonimo lago. L’iniziativa ha permesso di raccogliere la somma di 4.500 euro in favore del Comitato Daniele Chianelli, in ricordo di Eleonora Passagrilli.

Sono state ben 27 le squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia, in una competizione che ha visto l’utilizzo della tecnica carp fishing (no kill). Ad aggiudicarsi la vittoria finale sono stati Fabio Di Giuseppe e Marco Pica che hanno totalizzato 74,200 kg di catture, poi rilasciate nel lago. La giornata si è conclusa con il pranzo sociale presso il ristorante Il Caio della Tenuta di Corbara.

«Abbiamo scelto il bacino di Corbara per questo evento – spiega Maurizio Paolucci, presidente dell’Asd Free Angling e consigliere nazionale di Carp Fishing Italia – in quanto è un lago storico per la nostra tecnica di pesca e ci piace valorizzarlo per incentivare sempre più pescatori sportivi a frequentare le sue sponde, perché queste sono le prime sentinelle a tutela di questi splendidi ambienti».

