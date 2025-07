Il Cantagiro seleziona cantanti in Umbria. Per il secondo anno consecutivo infatti giovedì 14 agosto alle ore 21.30, a Lugnano in Teverina, in piazza Santa Maria, è in programma la tappa regionale in occasione della festa dell’Assunta. Nel corso dell’evento si esibiranno gli artisti umbri e delle aree limitrofe che, dal 6 al 14 settembre, saranno impegnati a Senigallia per la fase nazionale del concorso.

Le iscrizioni all’edizione 2025 del concorso itinerante, per le categorie baby, junior, interpreti, rap, cantautori e new voice, saranno aperte fino al 10 agosto. La finale per la categoria band si svolgerà invece a Roma, Stazione Birra, il 16 novembre e le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre. A presiedere la giuria a Lugnano in Teverina sarà il talent scout e discografico Remo Francesconi, storico manager di Mino Reitano.

«Sono orgoglioso – ha commentato il direttore artistico del Cantagiro Umbria, Alessandro Cavalieri – di far parte, da tanti anni, della famiglia del Cantagiro, un contest serio, con persone oneste, che hanno a cuore il futuro di chi partecipa. Il Cantagiro dà la possibilità di confrontarsi con professionisti e artisti provenienti da tutta Italia. Molti, e sono fermamente convinto che sia l’approccio giusto, la vivono come un’esperienza per crescere e non come un concorso da vincere». Per info ed iscrizioni è possibile mandare un’e-mail a [email protected], chiamare il 340.1117940, cercare su Facebook il gruppo ‘Il Cantagiro Umbria’, oppure andare sul sito www.ilcantagiro.com