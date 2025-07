Successo per la prima edizione della Cigar Jazz Night, l’ultimo evento organizzato dal Cigar Club Perugia e dall’Armata Brancaleone Cigar Club lo scorso 19 luglio presso la terrazza panoramica dell’hotel Brufani. Gli oltre settanta partecipanti provenienti da tutta Italia (Padova, Vicenza, Firenze, Viareggio, Macerata, Civitanova Marche, Arezzo, Terni, Sansepolcro, Roma) hanno dato vita ad un evento che ha unito la musica jazz, la buona cucina del ristorante Collins, le bollicine ed i vini della cantina Chiorri e il cosiddetto ‘fumo lento’ rappresentato dai sigari. Il successo dell’evento ha convinto gli organizzatori a pianificare la seconda edizione del format per il mese di luglio 2026.

Il Cigar Club Perugia, che ha sede presso Villa Buitoni, è stato costituito nei mesi scorsi da un gruppo di amici con la passione dell’arte, della musica e del fumo lento. Alla serata di fondazione a novembre hanno preso parte Giovanni Ceccotti (presidente), Claudio Valeri (vice presidente), Gianluigi Rosi (segretario), Marcello Marini (tesoriere), Gino Capitò, Federico Cerbella, Evaristo Cipolloni, Michele Farabbi, Massimo Marinelli, Antonio Metastasio, oltre alla partecipazione di due ospiti illustri, esperti internazionali e collezionisti di avana: il marchese Salvatore Parisi e il presidente Antonello Colosimo, cui è stata conferito il riconoscimento di socio onorario del Cigar Club Perugia.

Gli eventi proseguiranno nei prossimi mesi, il primo dei quali già programmato per sabato 13 settembre a Todi in collaborazione con l’ambasciata della Repubblica Dominicana, per promuovere la cultura, i suoni e i sapori della nazione caraibica. Parteciperanno i principali produttori dominicani con degustazioni accompagnate dalle musiche e dai balli caraibici. Uno spazio importante avrà anche l’arte, con intervento di alcuni importanti artisti dominicani e italiani. Nelle prossime settimane verrà ufficializzato il programma completo. Per info: 347.0314733 – [email protected]

