Successo per l’evento organizzato dal Cigar Club Perugia a Todi lo scorso mese di settembre. La ‘Fiesta dominicana’, ideata e promossa dal club presieduto da Giovanni Ceccotti, ha sancito una sorta di ‘patto di amicizia e collaborazione’ tra l’Umbria e la Repubblica Dominicana.

Infatti all’evento hanno partecipato l’ambasciatore della Repubblica Dominicana, Rafael Lantigua Ciriaco, la consigliera dell’ambasciata Elna Arelis Perdomo e la delegata della Presidencia Dominicana Sandra Castillo, l’assessore regionale Fabio Barcaioli, il vice presidente della Provincia di Terni Francesco Maria Ferranti, il sindaco di Todi Antonino Ruggiano e il vice sindaco Claudio Ranchicchio, l’assessore del Comune di Amelia Tommaso Agabiti e il console di Spagna in Umbria e Marche, Jacopo Caucci von Sucken. Tutti hanno manifestato la volontà di intraprendere un percorso di collaborazione e cooperazione.

Sono inoltre intervenuti rappresentanti di Confindustria Umbria e della Fondazione Visionando, già operativa a Santo Domingo, oltre a delegazioni dei Cigar Club di Civitanova Marche, Arezzo, Terni e Roma. «Verrà costituito un gruppo di lavoro per organizzare una missione nella Repubblicana Dominicana nei primi mesi dell’anno prossimo – ha detto Ceccotti – ed è stata impostata la prossima edizione della ‘Fiesta dominicana’ che vedrà protagonista anche la città di Amelia, così come da accordi tra il Cigar Club Perugia, l’ambasciatore della Repubblica Domicana e l’assessore del Comune di Amelia presente all’evento».

Nel corso della serata, che si è tenuta a bordo piscina in una location sulle colline tuderti, gli oltre cento partecipanti sono stati allietati da ballerini e ballerine dominicane sulle note delle musiche caraibiche e sono stati degustati sia prodotti tipici dominicani (rum, sigari e cacao) che prodotti umbri, quali le bollicine della Cantina Vetunna, i vini bianchi e rossi della Cantina Tudernum, l’olio e i tartufi dell’azienda agricola Anasetti, i formaggi Montecristo e il caffè Gallonero.

