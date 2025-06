di M.L.S.

Grande successo per il convegno organizzato dal Rotary Club di Terni e dedicato all’Intelligenza Artificiale. ‘Il futuro è già qui. Intelligenza Artificiale e Cybersecurity’ è stato il titolo dell’incontro nel quale si è analizzato l’AI a 360 gradi, non solo dal punto di vista tecnologico e scientifico, ma anche sotto l’aspetto etico, sociale e culturale. Il convegno ha visto relatori di grande spessore professionale che hanno affrontato i tanti aspetti dell’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, dal mondo imprenditoriale a quello delle start-up, del lavoro e del privato.

Si sono analizzati i molti fenomeni di ingerenza e di violazione della sicurezza attraverso i mezzi informatici nonché gli effetti di questi sulla modifica del nostro modo di vivere e di affrontare anche gli aspetti più intimi della vita personale. Mauro Conti, professore ordinario cattedra di informatica e cybersecurity presso l’Università di Padova, uno dei massimi esperti internazionali di cibersecurity, ha illustrato i tanti elementi che rendono fragili le difese dei sistemi informatici, dai più complessi come quelli degli stati ai più semplici come quelli dei telefoni cellulari. Gli ha fatto eco l’Agenzia ‘Generali’ di Terni di Luca Palombi che, con il proprio funzionario Paolo Fagiolo, ha descritto i dati dei ciber-attacchi ad oggi subiti dalle aziende e dai privati, prospettando anche le forme di tutela assicurativa preventiva ed economica, da tali eventi dannosi.

Sull’operatività della AI nel mondo dell’impresa sono intervenuti, con l’illustrazione di casi concreti, Sonia Saccon, CEO ‘SpritzMatter’ spin – off Università di Padova, e Emiliano Fabris, direttore di Galileo Visionary District e della Scuola Italiana Design, descrivendo le modifiche già intervenute nella richiesta e nella qualifica della forza lavoro, e l’impatto dell’automazione sulla sicurezza nel lavoro e nella sanità. Particolare rilievo ha assunto l’intervento del filosofo Paolo Antonelli che ha notevolmente arricchito l’esposizione, ampliandone il contenuto con l’esame del rapporto tra corporeità e transizione digitale e della relazione tra l’uomo e la tecnologia. Sono stati indagati i sentimenti umani così come modificati dall’intervento dell’AI.

Le conclusioni del convegno sono state sintetizzate dalla presidente del Rotary Club Terni, Margherita Cirillo, che ha focalizzato la riflessione sull’esigenza per l’uomo di non mettersi mai in confronto parallelo con la tecnologia, dovendo invece rimanere sempre consapevole della propria esclusività e unicità che gli consentiranno di rimanere sempre oltre la tecnologia, sebbene avanzata, e di conservare la propria libertà di pensiero e di azione.

Durante la serata convivale che ha fatto seguito al convegno è stato consegnato il ‘Premio Carlo Bicciolo’ dedicata alla memoria del noto professore, per tanti anni primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Santa Maria di Terni e per un breve periodo anche docente ai corsi raddoppiati di medicina dell’Università degli Studi di Perugia. Si tratta di una borsa di studio di 2.000 euro per lo studente più meritevole, laureato in Medicina presso l’Università degli Studi di Perugia – Sezione di Terni, tra il 1° ottobre 2024 e il 31 marzo 2025.

Il Premio è stato assegnato ad Anna Zanotti alla presenza degli eredi del professore Bicciolo tra cui i figli Giulio e Andrea. Una grande notizia è poi giunta al Club di Terni: alla presidente Cirillo è stato conferito il Paul Harris Fellow o PHF, la più alta onorificenza istituita dal Rotary nel 1957 per ricordare il proprio fondatore Paul Harris. Il riconoscimento viene attribuito a tutti coloro, anche non soci, che si siano distinti per l’impegno di servizio in iniziative umanitarie, sociali o culturali. Il riconoscimento consta in una spilla, opera dell’artista Fiju Tsuda e un certificato attestante i meriti del premiato.

Generalmente è attribuito da un Club ed eccezionalmente dal Governatore Distrettuale quale riconoscimento per un impegno, una dedizione e una attività che ha superato i limiti territoriali del Club estendendosi e dando lustro a tutto il Distretto. Nel caso della presidente del Club di Terni é stato consegnato dal Governatore insieme al ministro Locatelli. Alla serata conviviale sono intervenuti il Governatore distrettuale incoming per il 2025-2026 Roberto Calai con la signora Simona, l’assessore del Comune di Terni Michela Bordoni e il prorettore, direttore del Polo Didattico Scientifico di Terni dell’Università di Perugia Stefano Brancorsini.