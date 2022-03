Il genio di Amadeus in scena al ‘Secci’: emozioni garantite

‘Il Gioco di Mozart’: questo il titolo dello spettacolo di ‘Venti Lucenti’ che, in programma mercoledì 30 marzo alle ore 21 al teatro ‘Secci’ di Terni, racconterà il genio di Amadeus e il suo mondo, senza trascurare la verità storica ma consentendo al pubblico – di tutte le età – di divertirsi ed emozionarsi.

‘Giovani in Opera’

Si tratta del secondo appuntamento del progetto ‘Giovani in Opera’, ideato e organizzato dall’associazione ‘Amici della Lirica’ della provincia di Terni e da Ag.Or.À. Umbria. Sempre il 30 marzo, alle 10 di mattina, le scuole potranno assistere allo spettacolo con una lezione animata tenuta dagli attori di ‘Venti Lucenti’.

Il progetto artistico e teatrale ‘Venti Lucenti’ nasce dall’esperienza e dalla vocazione di professionisti del teatro, della formazione, della promozione socio-culturale e dell’audience development. Dal 1993, sotto la direzione artistica e la regia di Manu Lalli, ha portato in scena spettacoli di prosa, di opera lirica e di divulgazione musicale e scientifica, collaborando con alcune fra le istituzioni più prestigiose e coinvolgendo migliaia di giovani e adulti ogni anno. Ne ‘Il Gioco di Mozart’ gli attori di ‘Venti Lucenti’, accompagnati da una cantante lirica e dalla musica, interpretano decine di personaggi ripercorrendo le tappe della storia umana di Amadeus, coinvolgendo il pubblico nel racconto stesso come in un grande gioco collettivo. Nel 2021 la compagnia è stata ospite del 64° Festival dei Due Mondi di Spoleto per il primo Festival Rai per il Sociale con ‘La leggenda dell’olandese volante’, dall’opera ‘Der fliegende Holländer’ di Richard Wagner.

Informazioni

I biglietti – 8 euro intero e 5 ridotto (fino a 25 anni) – sono acquistabili presso ‘New Sinfony’ (Galleria del Corso, Terni – 0744.407104) oppure sul sito web www.ticketitalia.com. La rassegna ‘Giovani in Opera’ può contare sul sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni presieduta da Luigi Carlini e sul patrocinio del Comune di Terni. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail [email protected]