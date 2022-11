«Il liceo classico ‘Tacito’ di Terni è tante scuole in una»

«Chi ha il gusto di sperimentare, di conoscere mondi inesplorati, di arricchire la sua cultura, di acquisire competenze per affrontare il futuro, un passaggio al liceo classico Tacito di Terni lo deve fare», scrivono dalla scuola. «Scoprirà un mondo nuovo, ricco di ‘tesori’, di percorsi diversi, di molteplici prospettive. Di solito, chi viene a visitare il classico, conosce il dirigente, i professori, gli alunni, visita le aule, i laboratori e decide di rimanere sia perché già lo sa, sia perché ogni dubbio o interrogativo scompariranno. E si sentirà a casa, in una comunità accogliente in cui, con studio serio e metodico, ma che non toglierà tempo alle attività extrascolastiche, sentirà crescere dentro di sé il gusto per la scoperta, l’amore per la ricerca: quella piccola luce che sente brillare e che ancora non ha trovato un varco per uscire. Il classico gli offrirà la chiave per aprire il ‘tesoro’ che ognuno porta dentro di sé e, alla fine del viaggio, ognuno si sentirà più ricco, pronto per l’avventura della vita, sicuro di possedere tutti gli strumenti per affrontare qualsiasi percorso universitario».

«Tante scuole in una»

Il classico di Terni «è tante scuole in una: oltre all’indirizzo di ordinamento, ognuno potrà scegliere tra il ‘Cambridge’ per chi ama le lingue straniere; ‘Arte e musica’ per chi vuole approfondire lo studio di queste discipline; ‘Scienza plus’ per chi, oltre alla cultura classica, vuole approfondire quella scientifica; ‘Giuridico-internazionale’ che offre la possibilità anche di una formazione proiettata verso l’assetto europeo della legge, con l’approfondimento della lingua straniera. Ma dal prossimo anno scolastico ci sarà una novità da non perdere: l’indirizzo ‘Archeologico e del patrimonio culturale’, nato per scoprire quel mondo che studiamo sui libri, la geografia e la storia antica, il mito ma anche le origini della nostra città».

La scuola apre le sue porte

Per conoscere e visitare il liceo classico di Terni gli studenti sono invitati «giovedì 24 novembre, lunedì 5 dicembre, mercoledì 14 dicembre in due turnazioni: dalle 16 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 19. Il liceo può ospitare fino a un massimo di 25 alunni per ciascun turno. La prenotazione è obbligatoria tramite il sito internet della scuola. Per chi vuole conoscere le due materie comuni a tutti gli indirizzi che la scuola offre, il 1° e il 15 dicembre si terranno lezioni simulate, ‘Chi ha paura del latino e del greco?’, che si terranno a scuola dalle 15 alle 16. La modalità di prenotazione è sempre tramite sito internet. Chi vuole visitare ed assistere alle lezioni di chimica e biologia, il 17 novembre, il 1° e il 15 dicembre si apriranno le porte del laboratorio di scienze, dalle 15 alle 16.30, prenotando sempre tramite sito internet».