‘Il mercante di stoffe’ porta San Francesco a Carsulae

Appuntamento al teatro romano di Carsulae, sabato 3 settembre alle ore 19.30, con il musical in assolo ‘Il Mercante di stoffe’ di e con il danzatore Matteo Corrado, in collaborazione con l’associazione Orion. Un evento che riporta idealmente San Francesco, dopo 840 anni, nel territorio ternano, a lungo visitato dal santo nei suoi pellegrinaggi. Lo spettacolo, di cui l’artista Matteo Corrado ha curato anche la stesura del testo, porterà, in scena l’atmosfera di Francesco nel periodo vissuto nella bottega del padre ad Assisi. Il padre era, appunto, un mercante di stoffe e prima della conversione Francesco lavorò insieme a lui. Nel musical Corrado utilizza l’espediente dei colori dei tessuti per raccontare prima la vita poi la conversione di Francesco, il percorso, non privo di tormento, che porterà il giovane a compiere una rivoluzione totale del suo modo di vivere e di rapportarsi con il mondo. Si tratta di un lavoro che assomma in sé tutti i linguaggi possibili del palcoscenico: la danza, la canzone, la recitazione. Un musical giocato in assolo, dunque, dedicato alla figura di San Francesco di Assisi: eroe sì, ma della povertà, della rinuncia, della sottrazione. Con ‘Il mercante di Stoffe’, Matteo Corrado accompagna la figura storica del Santo di Assisi in un illusionistico cammino a ritroso, in cui la luminosità del creato abbraccia passato e presente in un’unica dimensione esperienziale. Corrado muove sulla scena i colori, avvalendosi del supporto di tante pezze di stoffa, dissonanti all’apparenza tra loro, ma composti ordinati come le note di una sola sinfonia. I biglietti si potranno acquistare su Vivaticket o la sera stessa prima dell’inizio dello spettacolo. Per info: 331.7463855.

Condividi questo articolo su