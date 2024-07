‘Il mercante di stoffe’: tre date a luglio per lo spettacolo di Matteo Corrado

‘Tris’ di date, a luglio, per lo spettacolo di e con Matteo Corrado, ‘Il mercante di stoffe’, interamente dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi. La rappresentazione andrà in scena il 3 luglio, alle ore 21 (ingresso gratuito) presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Terni, il 10 luglio sempre alle 21 (ingresso gratuito) presso il santuario di San Francesco a Piediluco e il 27 luglio a Labro (Rieti), nell’ambito di ‘Trame di vita’, evento benefico in favore dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. ‘Il mercante di stoffe’ si avvale delle musiche originali scritte da Simone Alicata, le scenografie di Ombretta Dezi e la parte luci/suoni curata da Marco Giamminonni e Clarissa Finistauri.

