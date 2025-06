Tutto pronto per il ‘Premio Città di Deruta’ in programma giovedì 26 giugno alle ore 21 in piazza dei Consoli, cuore della città della ceramica. Nato nel 2024, «il riconoscimento – riporta una nota – ha trovato subito un’identità precisa che lo distingue e lo rende importante. La scelta dell’amministrazione comunale è infatti quella di dare evidenza ai valori dell’inclusione, della solidarietà, della cittadinanza attiva e dell’impegno civile, dando continuità a quell’essere comunità che è il filo conduttore di tante altre iniziative promosse a Deruta».

«Il ‘Premio Città di Deruta’ – prosegue la nota – guarda però non solo all’ambìto locale ma anche a quello regionale e nazionale, individuando come destinatari del riconoscimento personaggi da indicare quale esempi da seguire per l’impegno profuso e per i risultati raggiunti nei rispettivi settori. Dopo aver acceso lo scorso anno il faro sul mondo del volontariato e del terzo settore, per l’edizione 2025 il focus è invece quello dello sport e della disabilità, andando ad insignire, come recita la motivazione del premio, ‘campioni di forza, eroi di volontà’. Tanti gli ospiti che hanno dato la loro adesione e che renderanno la serata non soltanto una grande festa ma anche un momento di riflessione intorno alle storie che sul palco verranno raccontate».

A fare gli onori di casa sarà il sindaco Michele Toniaccini insieme al giornalista Luca Ginetto, caporedattore della Tgr Umbria, consigliere regionale del Coni Umbria e presidente del Panathlon Club Perugia. Ospite d’eccezione, la senatrice Giusy Versace, già atleta paralimpica e conduttrice televisiva. Tra i premiati BaskIn Deruta, Francesco Felici, Marta Nizzo, Francesca Cesarini, Armando Marcucci, Chiara Andidero, Paolo Dongdong Camanni, Luca Panichi e poi ancora, con menzioni speciali, Celestino Magnini, Giuseppe Guiducci, il Deruta Basket e il Deruta Calcio, società entrambe fresche di promozione. Nuvoletta Peraio sarà insignita del premio Fair Play mentre quello alla memoria sarà tribunato a Leonardo Tamantini. Il ‘Premio Città di Deruta’ – spiega il sindaco Toniaccini – «è un momento di condivisione di valori che punta a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare quanti possono essere d’esempio per tutti, dando ad ognuno l’occasione per un impegno verso una società più giusta, equa e solidale».