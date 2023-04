Il ‘tesoro’ culturale di Ast su Tg2 Weekend

Condividi questo articolo su

















Il patrimonio storico culturale di Ast alla ribalta della tv nazionale: su Tg2 Weekend è infatti andato in onda nei giorni scorsi un servizio dedicato all’Archivio storico e al fondo librario della Biblioteca dell’acciaieria, nell’ambito dell’attività di promozione che Arvedi Ast sta dedicando al proprio ‘corporate heritage’. «Un valore che – spiega l’azienda – verrà sempre più condiviso con il territorio, con l’obiettivo di offrire alla città di Terni una visione culturale contemporanea ed attrattiva, anche attraverso una maggiore fruizione dei beni custoditi da Ast». Nel novembre scorso, il ministero della Cultura, ha dichiarato di eccezionale interesse culturale la Biblioteca storica, ospitata tuttora nella sua sede originale di viale Brin. Mentre l’Archivio storico è stato dichiarato nel 1984 dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria di notevole interesse storico per la sua «assoluta e prioritaria importanza per la storia economica e sociale della regione umbra e dell’intera nazione italiana».