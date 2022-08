«In Lungonera Savoia prostitute e trans si portano anche le sedie da casa»

«In via Lungonera Savoia, prostitute e trans sono così tranquille e a loro agio che si portano anche le sedie da casa per non stare sempre in piedi in attesa dei clienti». La curiosa segnalazione, che chiaramente nasconde anche la polemica, giunge da un residente della zona che sabato sera ha immortalato la scena. «Al di là delle sedie, che comunque danno l’idea del fatto che ‘lavorino’ tranquillamente, al netto degli imprevisti e delle situazioni complicate che possono purtroppo capitare, il punto è che il fenomeno della prostituzione nella zona di lungonera Savoia/viale Brenta, è più in voga che mai. I clienti sono tanti, il viavai continuo. E gli aspetti relativi a decoro e sicurezza dei cittadini, ovviamente compromessi. Questo è il luogo di incontro per eccellenza, probabilmente ‘consumano’ altrove, ma di sera questa parte di Terni è appannaggio solo di vende o compra sesso».

