Weekend con ‘Cantine Aperte’ in Umbria. Nel Perugino sarà protagonista la ‘Cantine Goretti’ con una serie di iniziative in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio.

Numerosi gli appuntamenti in programma. A partire dal 23 maggio quando ci sarà la ‘Cena del vignaiolo’: «Una cena divertente a ritmo di musica, violino elettronico e dj set, all’insegna dei sapori e della tradizione umbra proposti dallo chef della cantina in abbinamento ai vini Goretti». Un evento su prenotazione.

Si passa poi a sabato 24 maggio con l’E-bike eno-tour con partecipazione di ©Ciclovery: «Un’esperienza – viene specificato – in e-bike tra le colline e i nostri vigneti, con splendidi scorci panoramici della città di Perugia e sulla campagna della Doc Colli Perugini. Al termine della piacevole pedalata, seguirà una degustazione in cantina». Anche in questo caso i posti sono limitati e occorre la prenotazione.

Domenica 25 maggio gli ospiti della cantina avranno la possibilità di degustare i vini Goretti tra le tante attività proposte nel parco e in torre con l’atmosfera della musica live, Dj faust-T e Sax Men. «Una giornata di relax in cantina, tra calici dei nostri vini e tipicità della gastronomia umbra da gustare nel parco». All’interno della torre ci saranno inoltre degustazioni guidate con sommelier e produttore della selezione dei vini più rappresentativi.

A chiudere il cerchio il Kids garder corner per i più piccoli, il giro in elicottero per ammirare le colline della Doc Colli Perugini e la nuova terrazza panoramica per vedere il panorama di Perugia. Per info e prenotazioni è possibile visionare il sito vinigoretti.com oppure contattare lo 075 607316 o scrivere a [email protected].