di Fra.Tor.

Una rassegna che, coniugando danza, musica e valorizzazione del territorio. Terni si veste di swing per accogliere la prima edizione dell’Interamna Swing Festival, in programma dal 16 al 18 maggio alla Musical Academy Terni. Un evento unico nel suo genere in Umbria, organizzato dalla scuola di ballo The Swing Club.

Lindy Hop, Boogie Woogie, Balboa e Charleston saranno i protagonisti assoluti di una tre giorni che coniuga ballo, musica, cultura e socialità, portando nel cuore verde d’Italia l’energia travolgente dello swing. Un genere musicale e uno stile di danza che affonda le radici nell’America degli anni ’20 e che, nel corso della storia, è diventato simbolo di inclusione e di unione tra culture diverse.

Presentato in anteprima lo scorso novembre, il Festival si propone di celebrare non solo la danza, ma anche il messaggio sociale di cui il movimento swing è portatore: la rottura delle barriere razziali attraverso la musica, in un’epoca in cui afroamericani e bianchi cominciavano a condividere per la prima volta gli stessi spazi di divertimento e di espressione artistica.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Terni, che ha offerto un’agevolazione sul biglietto d’ingresso per la visita guidata alla Cascata delle Marmore, inserita nel pacchetto di iscrizione al Festival. Un’occasione per i tanti partecipanti, anche internazionali (provenienti da Francia e Inghilterra), per scoprire le bellezze del territorio ternano.

Sul fronte musicale, il Festival ospiterà artisti e dj di spicco della scena swing e jazz, come The Bedhoppers, resident band da dieci elementi, e il dj NickBallChange (Nicola Bazzica), noto anche come docente e promotore dello swing in Umbria.

Grande attenzione anche al coinvolgimento delle realtà locali, con una jam session domenica sera che vedrà esibirsi musicisti umbri, e alla formazione culturale, grazie alla ‘cultural class’ che approfondirà le origini storiche e sociali della musica jazz e dei balli swing.

Tra le attività in programma: lezioni e competizioni di ballo, serate di social dance, eventi aggregativi e momenti di condivisione. L’Interamna Swing Festival nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la comunità swing italiana ed europea.