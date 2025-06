Tornano a sfrecciare, questa volta sotto le stelle, le celebri Carrette narnesi. Sabato 21 giugno è in programma la Corsa delle Carrette in versione notturna, con partenza alle 20 lungo la provinciale Capitonese. A organizzare l’evento, come da tradizione, è l’Asd Pi.Car. Narni (Associazione sportiva dilettantistica piloti carrette), che per l’occasione schiera anche il suo nuovo direttivo, guidato dal giovanissimo presidente Giovanni Pauselli.

La gara avrà inizio dalla località La Quercia e si concluderà all’inizio di via della Libertà a Narni Scalo. Il tracciato in discesa, percorso tipico di questo sport artigianale, metterà alla prova i piloti tra velocità, tecnica e qualche rischio spettacolare nell’ultima curva prima del traguardo.

Quella delle carrette è una tradizione che attraversa decenni e generazioni: veicoli privi di motore, costruiti in casa con cura artigianale e dotati solo di freni idraulici e pneumatici ad aria. Nessuna sospensione, nessun orpello tecnologico: solo l’essenziale e tanta passione. In occasione dell’edizione notturna, il regolamento prevede l’obbligo di fari anteriori e posteriori, per garantire visibilità e sicurezza lungo il tracciato.

La corsa di Narni rappresenta il secondo appuntamento stagionale per gli appassionati, dopo la partecipata gara di Alviano di qualche settimana fa. L’edizione 2025 sarà anche l’esordio ufficiale del nuovo presidente Giovanni Pauselli, 21 anni, eletto alla guida dell’associazione:

«È con grande emozione – ha detto Pauselli – che mi accingo ad affrontare questo incarico. Ringrazio tutti i soci per la fiducia e i componenti del nuovo e del vecchio direttivo. Conosco questa gara sin da bambino, grazie agli amici di mio padre. Aver vissuto sei edizioni da spingitore o pilota mi fa sentire ancor più onorato di guidare l’associazione che tiene viva una tradizione così sentita». Pauselli sottolinea anche l’identità profonda che le carrette rappresentano per la comunità: «Mezzi nati nelle cantine e nei garage, senza motore ma pieni di passione. Ogni gara è un pezzo della nostra storia»

Il nuovo consiglio direttivo dell’Asd Pi.Car. Narni è così composto: Giovanni Pauselli (presidente); Edoardo Massarelli (vicepresidente); Edoardo Valeriani (tesoriere); Fabio Rubini (segretario); Cristopher Bevilacqua (responsabile audio e video); Fabrizio Listanti (responsabile percorso gara); Gianluca Castellini Rinaldi (relazioni esterne); Lorenzo Lugenti (web e social); Giovanni Serra (logistica).