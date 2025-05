Foligno si conferma ancora una volta palcoscenico d’eccellenza della danza sportiva con la terza edizione della Dance Unique Cup, andata in scena il 17 e 18 maggio scorsi al palasport Paternesi. «Un evento – spiegano gli organizzatori in una nota – che ha superato ogni aspettativa: oltre 4 mila presenze tra atleti e addetti ai lavori hanno invaso la città umbra, trasformandola per due giorni nella capitale europea della danza. Ben 2 mila atleti, provenienti da tutta Italia e dall’estero, hanno gareggiato in una manifestazione che ha saputo unire l’altissimo livello tecnico alla più autentica inclusività sportiva».

L’evento è stato organizzato dal club ASD New Blue Angel Dance di Deruta, sotto la direzione artistica e organizzativa di Daniele Sargenti e Uliana Fomenko. Grande novità dell’edizione 2025 è stata l’introduzione del gala del sabato sera, appuntamento che ha impreziosito ulteriormente l’offerta dell’evento. Sul parquet si sono esibite tutte le coppie finaliste del campionato assoluto, ovvero i rappresentanti ufficiali dell’Italia ai prossimi campionati del mondo. Tra i momenti più emozionanti del gala, spiccano le performance di Lorenzo Alberetti e Sasha Raskatova, che hanno conquistato la medaglia d’argento nella categoria over 16-danze standard, e di Mirko Gasparini e Marta Belloni, bronzo nella over 16-danze latine. Intanto Sargenti e Fomenko sono già al lavoro per la quarta edizione, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la manifestazione nel calendario internazionale della danza sportiva.