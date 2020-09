La redazione di Lercio sbarca in Umbria: l’appuntamento

La ‘sporca informazione’, tra finzione e realtà. ‘Lercio Live’ chiude il Festival delle Corrispondenze, domenica 6 settembre alle ore 21.30, in piazzetta Sant’Andrea a Monte del Lago (Magione).

La firma di Lercio

Telegiornali esilaranti e notizie improbabili – spiegano gli organizzatori – accompagneranno gli spettatori in un divertentissimo viaggio all’insegna della ‘sporca informazione’, sempre in bilico fra finzione e realtà. Saranno Vittorio Lattanzi e Augusto Rasori, redattori di Lercio.it, a chiudere la nona edizione del festival.

Satira a mille all’ora

Tra gli ultimi servizi improbabili dedicati all’Umbria, usciti sul quotidiano satirico online da 3 milioni di visualizzazioni, ricordiamo ‘Nave da crociera s’incaglia alla periferia di Perugia’ (quando imperava la polemica sulle grandi navi). O di recente, dopo la legge sull’ospedalizzazione dell’aborto: ‘Umbra si reca in ospedale per abortire, ma le ingessano una gamba’, mentre dopo la vittoria della Lega la lerciata fu: ‘Salvini dichiara: ridurremo subito il tasso di omicidi in don Matteo’. Come spiegano da Lercio: «Un articolo di Lercio, per quanto assurdo, è basato sulla verità, su una notizia reale. Siamo un sito di satira, non di fake news. In generale se una notizia suona troppo assurda per essere vera, spesso non è vera. Il consiglio è quello di leggere tutti i giornali, anche quelli più lontani dalle nostre posizioni. La stampa reale ha una responsabilità: se scrive fake news ci sono delle conseguenze, delle smentite e il lettore ha una redazione fisica a cui rivolgersi. Trovo assurdo che spesso la gente dica che i giornali mentono perché un meme su Facebook dice il contrario».

Riflessioni e premi

Sempre domenida, alle ore 17 è in programma ‘Colpiti dal medesimo dolore’. La strage alla stazione di Bologna attraverso le lettere ricevute dal Sindaco. Ne parlerà Cinzia Venturoli, professoressa di storia contemporanea dell’Alma Mater, una delle più grandi conoscitrici della strage del 2 agosto, ideatrice del ‘Cantiere 2 Agosto’, autrice del libro ‘Storia di una Bomba’ (Castelvecchi). Alle 18 invece ci sarà l’attesissima cerimonia di premiazione della 22° edizione premio ‘Vittoria Aganoor Pompilj’, coordina di Luigina Miccio. Organizzato e promosso dall’Assessorato della cultura del Comune di Magione, con il sostegno del GAL Trasimeno-Orvietano, Il Festival delle Corrispondenze si svolge nello splendido scenario naturale del borgo di Monte del Lago, affacciato sul Trasimeno, con la Villa Aganoor, appartenuta alla celebre poetessa, quale location principale insieme alle vie e alle piazze del paese. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, su prenotazione telefonica (o tramite Whatsapp) al numero 335.6871130 e si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid.