La Valle Umbra piange Carlo Alberto e Francesco Ciri

Spoleto e Foligno in lutto per la morte degli imprenditori Carlo Alberto e Francesco Ciri, scomparsi a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. A renderlo noto, con due diversi comunicati, sono stati l’Associazione Amici di Spoleto, di cui era vicepresidente il primo, e il Lions Club di Foligno, presieduto dal secondo. Entrambi i fratelli erano positivi al Covid.

Il ricordo commosso

«È venuto a mancare all’età di 82 anni Carlo Alberto Ciri – si legge nella nota dell’associazione spoletina -, tra i più importanti imprenditori di Spoleto e dell’Umbria, nostro socio e vicepresidente. Nel ricordarlo con stima e affetto, l’Associazione Amici di Spoleto si unisce al dolore della famiglia per questa grave perdita avvenuta a pochi giorni di distanza da quella del fratello Francesco con il quale ha condiviso e combattuto anche l’ultima battaglia contro il coronavirus». Proprio Francesco, imprenditore agricolo tra i più conosciuti della zona, aveva rivestito incarichi anche nazionali in Confagricoltura. «Ci ha lasciato un gentiluomo – lo ricorda il Lions Club -, ma non ci sentiamo d’aggiungere,’d’altri tempi’, perché le qualità e le virtù non hanno un limite cronologico, ma si stagliano nette nella figura di chi ne è stato abbondantemente fornito. Con Francesco ti sentivi a tuo agio perché era pronto a sostenere le buone battaglie del sodalizio, come a condividere il piacere di una serata in spensieratezza. Nell’un caso e nell’altro, la sua persona si offriva sincera e senza pose agli amici ed ai commensali. Il tono pacato delle sue locuzioni lo contrassegnavano quale esempio di equilibrio, mai di ovvietà od inconsistente leggerezza d’opinione. Francesco lavorava con la parola, con la calma sicurezza dell’esperienza, del buon senso e sovente di un pizzico di umorismo e, perché no, talora accogliendoci con una salace ed ammiccante battuta. Quel suo andare si era fatto negli ultimi tempi un po’ claudicante, ma per questo non rinunciava a partecipare, a testimoniare il suo costante impegno nella vita del club. Un punto di riferimento; una sicurezza; un approdo nei momenti di dubbio e di frizione. Questo di volta in volta è stato per noi l’amico Francesco e per questo tanto ci mancherà».