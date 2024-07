Leo Club Terni: Lorenzo Ranocchiari nuovo presidente

Il Leo Club Terni ha celebrato il tradizionale ‘passaggio della campana’, evento che segna l’inizio di un nuovo anno sociale e l’insediamento delle nuove cariche. La cerimonia si è svolta il 27 giugno presso il ristorante Piermarini a Ferentillo, in un’atmosfera di convivialità e spirito di servizio.

Durante la serata, Lorenzo Ranocchiari è stato nominato nuovo presidente del club, succedendo a Leonardo Maggi che lo ha guidato nell’ultimo anno. Ranocchiari, nel suo discorso di insediamento, ha espresso gratitudine per la fiducia accordata e ha delineato le linee guida per le attività future, sottolineando l’importanza della solidarietà e del volontariato. Alessio Moroni è stato nominato nuovo vice presidente mentre Alberto Maniscalco ha assunto il ruolo di segretario. Entrambi hanno manifestato entusiasmo e determinazione nel supportare il presidente nelle prossime iniziative. L’evento ha visto la partecipazione di soci, amici e autorità locali, tutti uniti nel comune obiettivo di continuare a promuovere i valori del Leo Club Terni e di contribuire positivamente alla comunità.

