L’eremo di frate Francesco’: in Bct a Terni la presentazione del libro di Paolo Rossi

‘L’eremo di frate Francesco’. Questo il libro di Paolo Rossi che sarà presentato sabato 25 febbraio alle 18 in biblioteca comunale a Terni: il focus sarà sull’eremita degli Arnolfi, più comunemente conosciuto come l’eremo di Cesi/Portaria, e il suo amore per il territorio ternano. Insieme all’autore saranno presenti la professoressa Samuela Dolci – introdurrà l’evento – e la collega Stefania Parisi. Ad accompagnare l’iniziativa ci saranno anche Lisa Mattera (chitarra classica) e Matteo Corrado con uno stralcio del suo spettacolo ‘Il mercante di stoffe’.

