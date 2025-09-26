L’Umbria si prepara ad accogliere un nome iconico della scena elettronica mondiale: i Modeselektor arrivano all’Urban di Perugia venerdì 28 novembre, tappa del loro nuovo Dj-Kicks tour. Un ritorno atteso, che recupera la data inizialmente prevista per il 29 agosto all’Anfiteatro romano di Terni nell’ambito della terza edizione di Letz Festival, poi annullata.

Il duo berlinese, formato da Gernot Bronsert e Sebastian Szary, è tra i protagonisti assoluti della musica elettronica internazionale: con oltre tre decenni di carriera, un sound che abbraccia techno, electro-dub e sperimentazioni sonore, i Modeselektor hanno firmato album ed EP entrati nella storia del genere, collaborando con artisti e progetti di livello globale.

La data umbra rientra nel tour mondiale legato alla compilation Dj-Kicks, storica collana internazionale a cui i Modeselektor hanno contribuito con un disco da 22 tracce che include due brani originali e registrazioni dal vivo del loro ultimo tour. Un mix che racconta il loro eclettismo, capace di attraversare stili e generazioni: da Slikback a Little Simz, passando per nomi simbolo della techno berlinese come Ben Klock e Fadi Mohem.

La direzione artistica di Letz Festival ha espresso soddisfazione per la nuova collocazione: «Siamo felici di poter recuperare questa data e di portare in Umbria un nome iconico dell’elettronica internazionale come i Modeselektor. Dopo la difficile decisione di annullare la terza edizione di Letz Festival, abbiamo trovato nell’Urban la cornice più adatta. Ci dispiace non aver potuto riprogrammare l’evento a Terni, ma la vicinanza e il sostegno ricevuti sono uno stimolo per continuare a creare occasioni di socialità, cultura e intrattenimento».