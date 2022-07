Arrone, libri e cultura: ecco il book crossing

Un’iniziativa curiosa, non invasiva e anche molto utile per chi ama la lettura. Il tutto a pochi passi da uno dei simboli del borgo della Valnerina, la torre civica: siamo ad Arrone, dove da poco – in linea di massima è impossibile non notarla – è spuntato un cosiddetto spazio per il book crossing. Per chi non è troppo a suo agio con l’inglese, c’è una frase ben chiara fuori dal box posizionato per capire di cosa si tratta: ‘Prendi un libro, lascia un libro’. In sostanza è un’iniziativa per uno scambio gratuito di volumi da poter leggere. Tutto in sicurezza. L’iniziativa è del comitato del castello di Arrone, in particolar modo di Patrizia Giacobbi. A stretto giro ne è prevista una seconda, in piazza Garibaldi. A Terni per ora non si vede nulla del genere.

