Giovedì 24 aprile, presso il liceo artistico di Terni, si è tenuta la conferenza ‘I giovani e la sicurezza stradale’ organizzata dal Lions Club Terni Host. All’evento, aperto dai saluti della dirigente scolastica Roberta Bambini, del presidente di Terni Host Stefano Stellati e del referente distrettuale del service Paolo Alunni Pistoli, hanno preso parte circa 120 studenti.

Particolare l’interesse suscitato dalle relazioni, a partire da quella di Adalgisa Quaranta (comandante della polizia Stradale di Terni) che ha illustrato ai ragazzi l’importanza di una corretta cultura alla guida, non per evitare sanzioni ma per proteggere se stessi e gli altri. Successivamente Marcello Fiaschini dell’Associazione familiari e vittime della strada ha commosso i presenti raccontando la sua vicenda familiare e di come la vita può cambiare in un istante.

A seguire, al termine della proiezione del film Young Europe di Matteo Vicino, prodotto dalla Polizia di Stato con il supporto della Fondazione Ania, gli agenti della polizia Stradale di Terni hanno tenuto una simulazione per far comprendere agli studenti gli effetti di alterazioni e distrazioni alla guida, come lo stato di ebbrezza e l’utilizzo del telefonino.

«È stata una mattinata molto importante – commenta il presidente del Lions Club Terni Host, Stefano Stellati – per la sensibilizzazione su un tema come gli incidenti stradali che coinvolge un numero ancora troppo elevato di persone. Un service fra i più importanti dell’anno, dedicato ai giovani ma destinato a tutti coloro che guidano e non sempre si rendono conto dei rischi esistenti».

