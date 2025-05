LE FOTO

Il 22 maggio, presso l’hotel Garden di Terni, il Lions Club Terni Host ha organizzato una conviviale per approfondire un argomento di grande interesse ed attualità come la cybersecurity. Relatore il professor Mauro Conti, docente ordinario all’università di Padova dal 2018 dove guida il corso in cybersecurity. Molto attivo nel campo della ricerca, l’accademico di origini ternane nel tempo ha pubblicato oltre 500 articoli sulle più importanti riviste di settore ed è Fellow dell’Ieee, l’Institute of electrical and electronics engineers, associazione internazionale di scienziati specializzati in tecnologia.

Durante la serata il professor Conti ha spiegato con dovizia di particolari per quale motivo un hacker possa colpire con modalità imprevedibili, prendendo il controllo dei dispositivi. Il professore guida anche lo Spritz – Security and privacy research group ed ha creato lo spinoff Spritz Matter che aiuta le aziende attaccate a difendersi o a ripartire dopo un attacco hacker. Fra gli altri temi trattati, come le aziende colpite da ransomware si trovino a dover affrontare blocchi produttivi e richieste di riscatto ed anche, in un quadro di tensioni geopolitiche, come gli accessi informatici di una nazione-competitor possano permettere di copiare produzioni, boicottandole nel Paese ‘colpito’.

Il presidente del Lions Club Terni Host, Stefano Stellati, ha espresso «grande soddisfazione» per la serata, ultima conviviale tematica dell’anno lionistico 2024/2025. «L’argomento – afferma – è stato scelto per l’interesse che suscita e perché affronta il tema di studio nazionale di questo anno sociale, portando il club all’obiettivo finale di essere riuscito ad effettuare tutte le attività previste».