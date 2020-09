Livio Orazio Valentini, omaggio a cento anni dalla nascita

Un omaggio a un importante e poliedrico artista nel centesimo anniversario della sua nascita, avvenuta nel 1920, ma anche un’occasione per conoscerlo meglio e ricordarne la straordinaria figura. È con questo spirito che la casa editrice Intermedia Edizioni ha deciso di rieditare il volume ‘Livio Orazio Valentini, il pittore di Orvieto’ di Aldo Lo Presti.

«Il pittore di Orvieto»

«A buon diritto Livio Orazio Valentini può essere considerato il pittore di Orvieto perché nessuno meglio di lui ha saputo cogliere della città del duomo l’essenza ed il carattere e, con ammirevole coraggio, proporre iniziative culturali di assoluto prestigio, come le due edizioni del premio di pittura ‘Città di Orvieto’ riuscendo, in tale occasione, a riportare ad Orvieto Gerardo Dottori», spiega Lo Presti.

L’artista

Valentini non è stato però solo uno straordinario pittore, ma anche scultore, ceramista oltre che docente di disegno dal vero all’istituto d’Arte. Nato a San Venanzo nel 1920, dopo gli anni della guerra e della prigionia nel campo di concentramento di Buchenwald, tornò in Italia, avvicinandosi alla pittura e alla scultura. Esordì in una collettiva a Perugia, dove conobbe il pittore futurista Gerardo Dottori. Nei primi anni ’60 aprì uno studio ad Orvieto ed iniziò a dedicarsi anche alla ceramica. Nel 1967 si trasferì a Roma per un anno, lavorando in un atelier di via Monti della Farina. Nel 1968 tornò ad Orvieto, dove nel 1970 fu tra i fondatori dell’istituto d’arte. Negli anni successivi compì alcuni viaggi in Portogallo, in Germania, in Nigeria e a più riprese, negli Stati Uniti. E’ scomparso ad Orvieto nel 2008.

Memoria attuale

Nella sua città sono ben visibili alcuni dei suoi lavori come il monumento ‘Orvieto città unita’ collocato nella rotatoria di accesso della città e realizzato nel 2003 o il monumento ai caduti in piazza Cahen. Due anni fa alla memoria del grande artista che seppe conquistare una fama internazionale, venne anche dedicata la piazza di fronte a palazzo Monaldeschi, per lunghi anni sede dell’istituto d’arte. Il volume di Aldo Lo Presti ripercorre le tappe artistiche ed umane di Livio Orazio Valentini ed offre al lettore una panoramica delle sue opere principali grazie a numerose illustrazioni.