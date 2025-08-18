Il rock degli anni ’70 ‘made in Terni’ sbarca a Roma, in uno scenario di primaria importanza qual è il progetto ‘Play Iubilaeum!’ che si svolgerà dal 30 agosto al 14 settembre al parco Talenti. Nato grazie alla volontà di Paolo Scappiti, attraverso l’associazione ‘Musicateatro 1971′, lo spettacolo ’70’s Rock Celebration’ – che ha già calcato numerosi palchi fra Umbria e Lazio ed anche il palaTerni nell’ottobre del 2024 – è pronto a coinvolgere il pubblico della capitale il prossimo 5 settembre alle ore 21.30, nell’ambito del festival organizzato da Magazziniartistici – associazione con sede in Umbria guidata dal regista e attore Germano Rubbi – e la romana Zerkalo diretta da Alessandro Machia. «Grazie a Germano Rubbi e Francesco Verdinelli – afferma Paolo Scappiti – che ci hanno voluto nel cartellone di ‘Play Iubilaeum!’, evento nato per celbrare la cultura e lo spettacolo nell’anno giubilare». Per l’occasione ’70’s Rock Celebration’ sarà prodotto da Magazziniartistici e vedrà la regia di Rubbi e Verdinelli.