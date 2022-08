L’opera lirica torna a Narni e a Terni: doppio appuntamento

A settembre e ad ottobre doppio appuntamento con ‘Opera Umbria’. In scena, sabato 10 settembre alle ore 21 al teatro Manini di Narni, ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. Sabato 1° ottobre a Terni, nella sala blu di palazzo Gazzoli, sarà invece la volta di ‘Violetta, la traviata Marguerite Gautier – Le origini dell’opera’. Entrambi gli eventi sono promossi dall’associazione Amici della lirica di Terni con il sostegno della Fondazione Carit e l’organizzazione di Ag.Or.À. di Silvia Racanicchi. I biglietti sono in vendita presso ‘New Sinfony’ in Galleria del Corso a Terni (0744.407104) e online sul circuito Ticket Italia. Per informazioni: [email protected] – 327.0829885.

