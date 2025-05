Si svolgerà a Terni l’edizione 2025 dell’Umbria Pride, manifestazione per i diritti della comunità LGBTQIA+ la cui presentazione si è tenuta venerdì pomeriggio: il claim scelto per l’occasione è ‘Fuori’. Ad organizzare la manifestazione, il comitato Umbria Pride composto dalle associazioni Omphalos, Esedomani, Famiglie Arcobaleno, Rete Lenford, Amelia Pride e Agedo Terni. Con loro, come partner per gli eventi, Arci Terni, Terni Donne, CSA Cimarelli, Civiltà Laica, Collettivo Catena, Jonas Club, Il Pettirosso, l’Accademia del Tempo Libero, Progetto Mandela, Altromondo Trekking, Collettiva Picchiaforte.

«Terni – afferma Luca Montali, presidente di Esedomani Terni – è stata scelta perché questo territorio ha bisogno di attenzione da parte dell’opinione pubblica sul tema dei diritti. Perché, se partiamo dal claim ‘Fuori’, ovvero visibilità, la comunità LGBTQIA+ di questa città e di questo territorio ha bisogno di condizioni favorevoli per ‘uscire fuori’. Per essere visibile e per far sì che i componenti possano vivere la loro vita con serenità».

«Qual è il senso del pride? È un momento di festa – prosegue Montali – in cui la comunità celebra con orgoglio la propria volontà di esistere. Ma ha anche un senso politico fatto di rivendicazioni, il nostro manifesto è chiaro, sul piano politico, umano, affettivo, sanitario. Sarà un pride che cercherà di far sentire tutte queste voci».

Il 5 luglio prossimo l’Umbria Pride partirà da piazzale della Rivoluzione Francese, alle 16.30, con il corteo che si concluderà negli spazi del Baravai (parco della Passeggiata). Per tutto il mese di giugno, le associazioni-partner organizzano eventi in vista della manifestazione principale. Intanto sabato 24 maggio a Narni (ore 21.30, Loggia degli Scolopi) è in programma la proiezione del film ‘Quattro Minuti’ di Chris Kraus, con l’organizzazione di Esedomani Terni.

VIDEO – PARLA LUCA MONTALI (ESEDOMANI TERNI)