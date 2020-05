Luoghi del Cuore FAI, il Ternano ci crede

Terni e il suo territorio puntano in alto per promuovere – e aiutare la ripartenza – i ‘Luoghi del Cuore’ FAI, il più grande progetto di sensibilizzazione sul valore del patrimonio storico, culturale e ambientale del paese.

Il Bacino del Rio Grande

Quest’anno il FAI di Terni, con il supporto del Comune e della Pro loco di Amelia, dell’associazione ‘Amici del Rio Grande’ e delle sezioni locali di Italia Nostra e Legambiente, propone la candidatura del Bacino del Rio Grande, in passato fondamentale risorsa idrica per il territorio e oggi in gravi difficoltà per il progressivo interramento dell’alveo. Gli oltre 2.500 voti già ottenuti piazzano il Rio Grande per ora al terzo posto in tutta Italia, ma di qui al 15 dicembre occorrono tantissimi voti per raggiungere il traguardo auspicato.

Categorie speciali

Il FAI di Terni propone poi altri due beni del territorio per cui votare (i beni proposti sono tre e si può assegnare un voto ad ognuno) facenti parte di due categorie diverse. Premio speciale per luoghi di cura alla chiesa di Santa Maria dell’Oro di Terni, con annessa ex casa di riposo di Colle dell’Oro, costruita a partire dal 1441 nei pressi di un boschetto di alloro (da cui il nome ‘dell’oro’) oggi in stato di abbandono. Premio speciale per la categoria beni siti in comuni di montagna all’eremo di Sant’Antonio a Polino, incastonato in un antro rupestre a 910 metri di altezza, dopo un percorso di 377 scalini (con la grotta che risale al V secolo d.C. e la copertura dell’aula della chiesa risalente al XII secolo).

Come fare

Per votare basta visitare il sito web del FAI. C’è tempo fino al 15 dicembre e i beni più votati, che abbiano raggiunto almeno 2 mila voti, concorreranno a presentare un progetto di valorizzazione per ottenere lo stanziamento di un contributo economico o un’istruttoria presso gli enti di tutela da parte del FAI.