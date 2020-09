Luoghi del cuore Fai: «Votate per il Rio Grande»

Nuovo appello a votare per il Rio Grande, nell’ambito della campagna Fai ‘I luoghi del cuore’, da parte del sindaco di Amelia, Laura Pernazza. «Dopo l’ultimo aggiornamento il Rio Grande è scivolato al 13° posto della classifica nazionale mentre è ancora saldamente in testa tra i siti umbri» sottolinea il primo cittadino. «Se vogliamo restare tra i primi 20 siti – aggiunge – è necessario un ulteriore sforzo da parte di tutti. Vi chiediamo di rilanciare la candidatura tra amici, colleghi e in famiglia. Per votare si va all’indirizzo www.iluoghidelcuore.it e si clicca Bacino del Rio Grande Amelia, quindi si clicca su vota. In tempo reale appare una richiesta di iscrizione che non significa al Fai ma al censimento. La procedura richiede pochi secondi ma è fondamentale per il nostro Rio Grande».

