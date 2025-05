di C.F.

Torna la festa dell’Ascensione presso la frazione di Macenano (Ferentillo) in programma sabato 31 maggio. L’iniziativa religiosa, ma anche sotto certi aspetti culturale, vede all’organizzazione i Santesi scelti tra gli abitanti del luogo. Il programma prevede la tradizionale processione dalla chiesa di Sant’Antonio Abate in Macenano, lungo il percorso montano, fino all’abbazia di San Pietro in Valle dove verrà celebrata la Santa Messa. Il programma prosegue con un concerto alle ore 21, ‘Riflessioni in musica’, che quest’anno si terrà nella collegiata di Santa Maria di Matterella, a Ferentillo.

‘Ricordare per fare rivivere nel cuore chi aspetta da noi nuovi abbracci – Musica in forma di memoria dedicata a quanti non sono più con noi’. Il concerto: Francesco e il Cantico, arrangiamenti per banda e coro di Giacomo Bartoli. Partecipa la banda ‘Furio Miselli’ di Ferentillo, coro Santa Maria di Ferentillo (direttore Emily Riccardi), coro i Cantori di Cannaiola (direttore Mauro Presenzi), coro San Francesco Terni (direttore Maria Cristina Luchetti), coro San Martino in Trignano (direttore Diego Catanossi), interpretazioni vocali Giuseppe Cipri, voce narrante Beatrice Leonardi, dirige Luca Panico.

«Nel 2023, dopo la grave perdita di un nostro concittadino – spiega Domenico Leonardi dell’organizzazione -, d’accordo con gli altri Santesi, abbiamo deciso di sospendere la festa civile e concentrarci su un momento di elevazione spirituale dedicato a tutti i ragazzi che ci hanno prematuramente lasciato. Il concerto è stato ripetuto anche lo scorso anno con la partecipazione del tenore Fra Alessandro Brusteghi. Quest’anno – conclude Leonardi – insieme a Luca Panico, visto che ricorrono gli 800 anni dal Cantico delle Creature, abbiamo deciso di fare un concerto su questo tema». Momenti di riflessione e partecipazione, per conoscere persone ma soprattutto ammirare un territorio ad alta valenza ambientale, storico artistica.