Maestro di danza stroncato da malore durante la lezione

Cordoglio nel mondo della danza per la scomparsa del maestro George Bodnarciuc, 65 anni, di origini romene, residente a Pietrasanta (Lucca) e morto goiovedì ad Assisi (Perugia) mentre stava insegnando danza classica in una struttura di Santa Maria degli Angeli. Aveva 65 anni. Fatale il malore che lo ha colpito durante la lezione, di fronte ai suoi allievi: i sanitari del 118 assisano non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’artista, noto a livello internazionale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ed il medico legale ma sulle cause della morte – naturali – non ci sono dubbi. Secondo quanto riportato da La Nazione, il maestro Bodnarciuc ha accusato un primo malore, dal quale si era poi ripreso con un po’ di acqua zuccherata, attribuito anche al caldo opprimente del periodo. Poco dopo, la situazione è precipitata e l’artista 65enne è caduto a terra dopo aver ripreso la lezione, ormai privo di sensi.

Figura internazionale

Nato in Romania, dopo il conseguimento del diploma di ballerino presso il liceo coreografico di Cluj, fu assunto dal teatro dell’Opera di Bucarest, dove a 20 anni debuttò come primo ballerino nel ruolo di ‘Albrecht’ di Giselle. Dopo un periodo di specializzazione al teatro Kirov di Leningrado (classe Semenov), ritornò al teatro dell’Opera di Bucarest, ricoprendo nel corso degli anni tutti i primi ruoli del repertorio classico. Laureato ai concorsi nazionali ed internazionali (Tokio-Osaka), arricchì la sua esperienza artistica lasciando il suo paese, per lavorare in Germania presso il Deutsche Oper W.Berlin ed infine in Italia, nei più prestigiosi teatri e compagnie.