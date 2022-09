Maltempo a Terni: smottamento in strada Colli di Valenza

Nottata nel segno del maltempo, quella fra giovedì e venerdì, anche a Terni dove un temporale si è abbattuto sulla Conca – il giorno precedente i problemi principali erano stati riscontrati nella zona fra Terni e Spoleto e in Valnerina – causando allagamenti e la caduta di rami e piante. In strada Colli di Valenza, già al centro delle cronache per le condizioni precarie del tracciato e i rischi per chi vi transita, un tratto ha ceduto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Spetterà alla Protezione Civile ed ai tecnici comunali se interdire o meno il transito. Sempre venerdì mattina il personale del 115 del comando di via Proietti Divi è stato impegnato in diversi altri interventi, come il taglio di un albero pericolante a ridosso di ponte Carrara.

